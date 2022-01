Immobilien Die Mieten steigen weiter – doch die Zeit neuer Preisexzesse in München ist vorbei

Das Leben in den Metropolen ist teuer. ImmobilienScout24 hat deshalb auch untersucht, welche mittelgroßen Städte in der Nähe eine Alternative darstellen würden. „Mittelstädte überzeugen mit günstigeren Mietniveaus, einer hohen Lebensqualität und einer guten Infrastruktur“, sagt ImmobilienScout24-Geschäftsführer Schroeter. Das Homeoffice etabliert sich in der Arbeitswelt, und Mieter wie Käufer sind bereit, längere Pendelstrecken auf sich zu nehmen, wenn sie nur an einigen Tagen in der Woche ins Büro müssen. Das legitimiert für viele Fahrtzeiten von einer Stunde.