Immobilien Diese Grafiken zeigen, dass der rapide Preisverfall am Immobilienmarkt noch nicht vorbei ist

In den Monaten Juli bis September sanken die Preise für Eigentumswohnungen in fast allen Metropolen gegenüber dem Vorquartal. Eine Ausnahme bildet lediglich Köln mit einem leichten Plus von 1,1 Prozent. Für München und Hamburg liegen dem IfW keine Daten vor. Besonders drastisch ist der Preisrückgang in Düsseldorf: Eigentumswohnungen in der NRW-Landeshauptstadt verbilligten sich um weitere 6,6 Prozent. Zum Vergleich: Das Immobilienportal ImmoScout24 hatte jüngst für das dritte Quartal noch leicht steigende Kaufpreise für Bestandswohnungen vermeldet, ebenfalls im Vergleich zum Vorquartal. Dort hatte das Preisplus in den Metropolen zwischen 0,1 und 0,3 Prozent betragen. Nur im Vergleich zum Vorjahresquartal lagen die Preise im Minus.