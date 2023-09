Immobilien Diese Grafiken zeigen, welche Stellschrauben Hauskäufer jetzt drehen

Besonders auffällig: Im vergangenen Jahr ist es zu einem Boom bei KfW-Darlehen gekommen. Die staatliche Förderbank vergibt Kredite mit teils sehr attraktiven Konditionen. Welche Förderprogramme genau nachgefragt werden, ist aus der Erhebung von Dr. Klein nicht zu entnehmen. Klar ist aber: Viele Käufer integrieren solch einen Kredit in ihre Immobilienfinanzierung, leihen sich also einerseits Geld bei der Bank und andererseits bei der KfW. Noch vor einem Jahr machten KfW-Kredite bloß einen Anteil von 2,6 Prozent am gesamten Baufinanzierungsvolumen aus. Heute sind es bereits 10 Prozent.



Das bekannteste Förderprogramm bei der KfW ist das Wohneigentumsprogramm mit der Nummer 124. Bis zu 100.000 Euro können Käufer für den Kauf oder Bau einer Immobilie darüber finanzieren. Inzwischen sind die Konditionen nicht mehr besonders attraktiv. Mit vier Prozent entsprechen sie dem aktuellen Marktzins. Dennoch empfehlen Berater ein solches Darlehen als Finanzierungsbaustein, aus gutem Grund: Viele Banken werten die Kredite der KfW als Eigenkapital der Käufer.