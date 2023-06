Immobilien Diese Rechnung zeigt, wie viel Haus Sie sich leisten können

Die zweite Option ist risikoärmer und wirkungsvoller: Die monatliche Rate lässt sich drücken, indem Käufer zusätzliches Eigenkapital in die Finanzierung einbringen. In der Immobilienfinanzierung ist das der größte Hebel. In dem Beispiel bringt der Käufer doppelt so viel Eigenkapital ein wie vorher, also 200.000 Euro. Damit sinkt nicht nur der Darlehensbetrag an sich, sondern auch die Beleihung auf 60 Prozent – und damit die Zinskosten. Aber: Der Zins verbessert sich nur in Fünf-Prozent-Schritten im Bezug auf den Beleihungsauslauf beispielsweise von 80 auf 75 Prozent sinkt. Pro Sprung verbessert sich der Zins laut Finanzierungsexperten um 0,05 bis 0,1 Prozentpunkte. In dem Beispiel ergibt sich darauf eine Ersparnis um bis zu 0,4 Prozentpunkte.