Immobilien Drei Grafiken zeigen den Absturz bei Gewerbeimmobilien

In Frankfurt am Main fällt die Büroinvestment-Flaute besonders stark aus: Der Einbruch beträgt dort fast 90 Prozent. Dabei sank der Büroanteil am Gesamtumsatz der Immobilieninvestments in Frankfurt auf 23 Prozent. Normalerweise machen Bürodeals dort mehr als die Hälfte der Investments aus, heißt es in der Mitteilung von JJL. Doch neben den strukturellen Entwicklungen dämpft auch die von Experten prognostizierte konjunkturelle Schwäche die Investitionen in den Büromarkt.