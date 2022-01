Immobilien Staatliche Eingriffe, mickrige Mietrenditen: Lohnt sich Vermieten überhaupt noch?

Sollte die Bundesregierung die Spekulationsfrist wirklich abschaffen, bräuchten Vermieter doch wieder auskömmliche Mietrenditen – und damit oft höhere Mieten. In angespannten Wohnungsmärkten wie den Großstädten sind die Mieten inzwischen jedoch so stark reguliert, dass kaum noch Luft nach oben bleibt. Wer in vermietete Immobilien investieren will, sollte sich daher über die Regulierung der Mieten am jeweiligen Standort gut informieren. So kann er im Einzelfall miese Renditen vermeiden.