Immobilien: Eigenheimabsatz in den USA steigt überraschend kräftig

WashingtonDer Eigenheimabsatz in den USA ist im Februar wegen der starken Nachfrage im Süden und Westen des Landes überraschend kräftig gestiegen. Die Verkäufe bestehender Häuser zogen zum Vormonat um 3,0 Prozent auf eine Jahresrate von 5,54 Millionen an, wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Ein Mangel an günstigen Immobilien verhindert einen noch stärkeren Anstieg. Die daraus resultierenden höheren Hauspreise und steigende Hypothekenzinsen sind vor allem ein Hindernis für Erstkäufer.