Immobilien: Evergrande bietet Gläubigern Firmenanteile an

Der ums Überleben kämpfende Immobilienkonzern China Evergrande unternimmt Insidern zufolge einen neuen Versuch zur Umschuldung. Er bietet Haltern seiner Auslandsanleihen an, diese Schuldtitel in Anteile zweier in Hongkong notierter Töchterfirmen einzutauschen. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.