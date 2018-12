Immobilien Häuserpreise in Großbritannien steigen wenige Monate vor dem Brexit kaum noch

LondonMit dem näher rückenden Brexit kühlt der Häusermarkt auf der Insel merklich ab. Die Preise legten von September bis November zum Vorjahreszeitraum nur noch um 0,3 Prozent zu, wie der Hypotheken-Finanzierer Halifax am Freitag mitteilte. So schwach war der Anstieg seit sechs Jahren nicht mehr. Von August bis Oktober hatte es noch einen Zuwachs von 1,5 Prozent gegeben. Experten gehen davon aus, dass nur die Wohnungsknappheit auf der Insel dafür sorgt, dass die Preise nicht ins Trudeln geraten. In der Finanzmetropole London sind sie einigen Studien zufolge bereits abgebröckelt.