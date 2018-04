Immobilien: Hauskäufern drohen weitere Preissteigerungen

Eine Immobilienblase mögen die Experten von EY-Parthenon nicht erkennen. Warnungen vor Übertreibungen gibt es aber. So schätzt die Bundesbank, dass die Preise in den Metropolen bis zu 35 Prozent übertrieben sein könnten. Auch Andreas Schulten von Bulwiengesa mahnt, dass die Preise nicht ewig steigen werden: „Immobilienpreise verteuern sich weiter bis zu dem Zeitpunkt, an dem der erwartete Zinsanstieg im Euro-Raum Entspannung bringt. Wir erwarten diesen Zeitpunkt nach aktueller Perspektive in den kommenden zwei Jahren.“