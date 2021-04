Immobilien: Hauspreise in Schweden verzeichnen Rekordanstieg

Nach einem Rekordpreisanstieg für Einfamilienhäuser wächst in Schweden die Sorge vor einer Immobilienblase. Eigenheime verteuerten sich in den ersten drei Monaten des Jahres um 17 Prozent, wie der Maklerverband Svensk Maklarstatistik am Mittwoch mitteilte. Seit Beginn der Datenerhebung 2005 hat es so ein kräftiges Plus noch nicht gegeben. Eigentumswohnungen kosteten acht Prozent mehr.