Die Stornierungswelle und der Mangel an Neuaufträgen setzen den Bauunternehmen in Deutschland immer mehr zu. Im September seien 21,4 Prozent der Firmen von stornierten Projekten im Wohnungsbau betroffen, nach 20,7 Prozent im Vormonat. Das teilte das Münchner Ifo-Institut am Montag zu einer Umfrage mit.