Immobilien Im September wieder mehr neue Wohnungen genehmigt

Für die ersten drei Quartale dieses Jahres ergibt sich damit ein Zuwachs um 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor allem Zweifamilienhäuser legten mit einem Plus von 28,6 Prozent in der Jahresfrist stark zu, während in Wohnheimen 23,4 Prozent weniger Wohnungen genehmigt wurden als in den ersten drei Quartalen 2020.