Teure Baukredite, hohe Inflation, stagnierende Reallöhne: Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im vergangenen Jahr nach jahrelangem Boom wegen der schwachen Nachfrage in Rekordtempo gefallen. Sie gaben um durchschnittlich 8,4 Prozent im Vergleich zu 2022 nach, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000 und zugleich der erste seit 2007. „Von 2008 bis 2022 waren die Wohnimmobilienpreise im Jahresdurchschnitt kontinuierlich gestiegen“, hieß es dazu. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer weiteren Preiskorrektur – aber in einem deutlich verringertem Tempo.