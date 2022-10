Immobilien in Deutschland 2022 Entwicklung und Prognosen von Mieten und Kaufpreisen im Überblick

Besonders in Ballungsräumen und ohnehin schon dicht bebauten Großstädten, deren Möglichkeiten junge Menschen anzogen, wurde es schwerer, dem neuen Bedarf an Wohnraum gerecht zu werden. Die Bewerber wurden damit immer mehr, die Bauplätze jedoch immer knapper, die Preise für neuen Wohnraum immer teurer. Eigentümer wollten selten verkaufen, weil sie selbst weitere Wertsteigerungen erwarteten. So wurde das Angebot noch zusätzlich verknappt. Noch heute kommt es teils zu dieser Entwicklung: Die deutsche Hauptstadt geht mit großen Schritten auf die Zahl von vier Millionen Einwohnern zu – und auch Immobilien in Städten wie München, Frankfurt oder Düsseldorf sind zum Verkaufsrenner geworden. Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass sich der Trend auch im Umland und den Vorstädten der großen deutschen Metropolen niederschlägt. In ländlichen Regionen stagnieren oder fallen die Preise seit Längerem, vor allem in struktur- und wirtschaftsschwachen Landkreisen. Deutschlandweit zahlten Käufer eines Hauses im dritten Quartal durchschnittlich 3.005 Euro je Quadratmeter Altbau. Für den Neubau waren es 3.703 Euro. Zum Vergleich: In der teuersten Metropole München wurden zuletzt 8.382 Euro für den Quadratmeter Altbau und 9.077 Euro im Neubau bezahlt. Das zeigt eine Auswertung von ImmoScout24 für das dritte Quartal 2022.