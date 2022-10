Immobilien in Deutschland 2022 Entwicklung und Prognosen von Mieten und Kaufpreisen im Überblick

Die Höhe des Mietpreises legt der Vermieter selbst fest. Er orientiert sich dabei aber in der Regel an der ortsüblichen Vergleichsmiete. Viele sprechen auch vom Mietspiegel, wobei dieser eigentlich nur eine Art der ortsüblichen Vergleichsmiete ist. Der Mietspiegel gibt an, wie viel ein Mieter in einer Gemeinde zuletzt durchschnittlich für eine Mietwohnung gezahlt hat. Der Mietspiegel wird von der Gemeinde selbst erhoben und berücksichtigt die Mietpreise in den vergangenen sechs Jahren vor Ort. Er wird in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche angegeben und kann so auf die jeweilige Größe einer Wohnung hochgerechnet werden. Mieter und Vermieter können anhand dessen einschätzen wie hoch ein angemessener Preis für den Wohnraum liegen darf. Darüber hinaus ist er ein Indikator für die Mietpreisentwicklung in Deutschland. Viele deutsche Kommunen erstellen einen Mietspiegel und legen ihn offen, jedoch nicht alle. Was jedoch letzten Endes zwischen Mieter und Vermieter vertraglich vereinbart wird, ist allerdings Sache der beiden Vertragspartner. Die Kommune bleibt zunächst außen vor. Die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Mieter ergibt sich ebenfalls aus dem Mietvertrag. Bestimmte regulatorische Vorgaben, wie die Mietpreisbremse, können jedoch den Spielraum von Vermietern einschränken. Auch bei Mieterhöhungen in laufenden Verträgen dürfen Vermieter maximal bis zum ortsüblichen Niveau erhöhen.