Immobilien In diesen Metropolen droht ein Mietpreisschock

Nachdem die Hypothekenzinsen Anfang Dezember leicht gesunken waren, sind sie nun erneut angestiegen. Zugleich ist es unwahrscheinlich, dass die Immobilienpreise in den Metropolen so stark nachgeben, dass sich die hohen Kreditkosten durch niedrigere Kaufpreise kompensieren lassen. Wie bei Mietwohnungen stützt das knappe Angebot die Preise. Die Situation am Immobilienmarkt wird sich 2023 also wohl erst mal weiter zuspitzen.



