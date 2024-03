Immobilien: In welchen Städten sich eine Eigentumswohnung lohnen kann

Wenige Wohnungen, viele Bewerber: Gerade in Metropolen spitzt sich die Lage am Mietmarkt zu. Dennoch bleibt die Miete in den meisten Städten derzeit die günstigere Option, wie eine neue Analyse des Immobilienportals ImmoScout24 zeigt. Nur in sieben Städten lohnt sich der Kauf deutlich mehr als die Miete.