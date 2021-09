Immobilien In welchen Städten Wohnen noch bezahlbar ist – und in welchen nicht

Kaum ein Thema birgt so viel sozialen Sprengstoff wie das Thema Wohnen. Der Immobilienboom lässt die Preise für Wohnungen und Häuser in den Städten und im Umland explodieren. Selbst für Gutverdiener ist es schwer, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Auch die Mieten steigen weiter – und provozieren Widerstände in der Bevölkerung. In Berlin stimmen die Bürger am Wochenende gar darüber ab, ob private Wohnungskonzerne enteignet werden sollen.