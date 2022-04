Immobilien-Investor: Adler Group sieht sich entlastet – KPMG stellt aber Mängel fest

Die KPMG Forensic habe Adler den finalen Bericht über die Ergebnisse der umfassenden Sonderuntersuchung zu den Vorwürfen von Viceroy Research LLC vorgelegt, teilte Adler am späten Donnerstagabend mit. KPMG Forensic habe dabei keine Beweise dafür gefunden, dass es „systematisch betrügerische oder die Gesellschaft ausplündernde Transaktionen mit angeblich nahestehenden Personen gegeben hat“, teilte das Unternehmen weiter mit. „Allerdings hat KPMG Forensic in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen Mängel festgestellt“, hieß es. Die Adler Group kündigte an, den KPMG-Bericht am Freitag auf ihrer Internet-Seite veröffentlichen zu wollen.