Immobilien: Käufe von Eigenheimen steigen auf Rekord – Baukindergeld stützt

Im Bundesschnitt wechselten Eigenheime für 267.000 Euro den Besitzer, ein Plus von 7,5 Prozent. Immobilieninteressenten griffen vor allem im Umland von Städten zu, während die Zahlen in den teuren Metropolen fielen. Ein- und Zweifamilienhäuser hätten Eigentumswohnungen als umsatzstärkstes Segment am Immobilienmarkt abgelöst, sagte Wunsch. Die Transaktionen bei Wohnungen fielen – wie schon in den Vorjahren – weiter auf nun 313.000. Das Angebot für Wohnungen gerade in Großstädten sei gering und der Neubau komme nur schleppend voran.