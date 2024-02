Immobilien KfW will die Förderungen bei Bauen und Wohnen deutlich ausbauen

Die staatliche Förderbank KfW will die Menschen stärker bei der Schaffung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum unterstützen. Im Bundeshaushalt 2024 seien dafür mehr als zehn Milliarden Euro vorgesehen, teilte das Institut am Mittwoch mit. Dies wären rund fünf Milliarden mehr, als im vergangenen Jahr ausgegeben wurden. „Die Schaffung von nachhaltigem und bezahlbarem Wohnraum ist einer unserer Schwerpunkte in 2024“, sagte Vorstandschef Stefan Wintels.