Immobilien Macht der Hauskauf wirklich glücklich?

Die IZA-Studie zeigt einmal mehr: Der Hauskauf ist primär eine emotionale Entscheidung – und nicht zwingend eine rationale. Gerade in den Metropolstädten wie Berlin oder Frankfurt lohnt es sich unter objektiven Gesichtspunkten oft eher zu mieten. In den Top-Städten prallen wenig Leerstand und hohe Nachfrage aufeinander. Das macht zwar auch Mietwohnungen teurer. Aber gerade dort macht das hohe Überteuerungsrisiko insbesondere den Immobilienkauf unattraktiv. Und das führt am Ende eher nicht zur Glückseligkeit in den eigenen vier Wänden.