 Immobilien: Machtkampf bei TLG Immobilien eskaliert

FrankfurtDer Machtkampf bei der Gewerbeimmobilienfirma TLG spitzt sich zu. Aufsichtsratschef Michael Zahn warnte in einem Reuters am Freitag vorliegenden Brief an die Aktionäre, dass der israelische Investor Amir Dayan de facto die Kontrolle übernehmen könnte, ohne eine Übernahmeofferte für die milliardenschwere TLG zu unterbreiten.