Immobilien Mangelware Wohnraum: In diesen Städten stockt die Neubauoffensive

Eine neue Analyse des Maklerunternehmens von Poll, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt, zeigt nun, in welchen Städten es besonders an neu gebauten Wohnungen mangelt. Das Ergebnis: In elf von 21 analysierten Städten wurden 2021 weniger Wohnungen fertiggestellt als im Vorjahr. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Denn in mehr als zwei Dritteln der untersuchten Städte wurden im vergangenen Jahr auch weniger Baugenehmigungen erteilt.