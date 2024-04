Immobilien „Nicht wenige Sanierungsprojekte enden in der wirtschaftlichen Katastrophe“

In einem Fachartikel haben Sie geschrieben, dass sich nicht alle Gebäude für eine Umnutzung eignen. In welchen Gebieten droht dauerhafter Leerstand?

In den letzten zehn, zwanzig Jahren sind vor allem im Umland viele Gewerbegebiete und Backoffice-Gebäude entstanden, die in dieser Größe wohl nicht mehr gebraucht werden. Zum Beispiel um München herum: Aschheim, Unterhaching oder Poing. Das sind Gebiete, die dauerhaft schwer zu vermieten sein werden. Und die für Wohnungen nicht oder nur schlecht geeignet sind, unter anderem, weil es keinen guten Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr gibt. „Stranded Assets“, also Immobilien, die stark an Wert verlieren, werden zunehmen. In manchen Außengebieten wird es Fälle geben, die man nur noch downcyceln, also zu einfachen Lagerhallen für Handwerker oder die Industrie umbauen kann. Im Extremfall bleiben nur ein großflächiger Abriss und die Neuentwicklung eines Stadtviertels.



