Immobilien: Preise für Eigenheime in China erneut gefallen

Die Preise für neue Eigenheime in China sind im Februar den achten Monat in Folge gesunken. Wie aus offiziellen Daten des Nationalen Statistikamts (NBS) am Freitag hervorging, fielen die Preise für neue Wohnungen im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und entsprachen damit dem Rückgang im Januar. Im Jahresvergleich fielen die Preise um 1,4 Prozent und damit stärker als im Januar (0,7 Prozent) und so stark wie seit 13 Monaten nicht mehr.