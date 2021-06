Immobilien Preise für Wohnimmobilien ziehen weiter an – auch auf dem Land

„Diese Preisentwicklung war sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen zu beobachten.“ Besonders deutlich stiegen die Preise für Wohnungen in Großstädten über 100.000 Einwohner. Dort legten sie um 11,3 Prozent, in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) etwas schwächer um 11,1 Prozent.