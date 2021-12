Immobilien: Sinkende Preise und weniger Neubauten: Chinas Immobilienmarkt steht unter Druck

Chinas Immobilienmarkt gerät immer mehr unter Druck. Mitten in der Zitterpartie um den Branchenriesen Evergrande meldeten die Statistikbehörden am Mittwoch einen weitreichenden Abwärtstrend auf dem Häusermarkt. So sanken die Preise für neue Eigenheime im November im Vergleich zu Oktober um 0,3 Prozent. Das ist der größte Rückgang seit Februar 2015.