Immobilien So gelingt die Last-Minute-Grundsteuererklärung

Diese Fehlermeldung umgehen Eigentümer so: Zunächst geben sie im sogenannten Hauptvordruck („GW1“) im Bereich „Gemarkung“ Daten zu den Flurstücken an, aus denen ihr Grundstück besteht. Unter Gemarkung versteht man eine Flächeneinheit im Grundbuch, zu deren Untereinheiten Flurstücke zählen. Die Angaben zu den Flurstücken haben die Finanzämter bereits vorab an die Eigentümer geschickt. Heißt: einfach an der richtigen Stellen die Daten übernehmen.