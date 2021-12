Immobilien Studie: Baufinanzierungen boomen – Experten erwarten steigende Zinsen

Der Bestand der Baufinanzierungen legte in den ersten zehn Monaten auf 1,47 Billionen Euro zu und übertrifft laut der Angaben damit bereits das Volumen im gesamten Jahr 2020 (1,39 Billionen). Für Banken sind Baukredite eine wichtige Einnahmequelle im Dauer-Zinstief. Allerdings gingen die Margen in dem Geschäft angesichts des starken Wettbewerbs zurück. Hypothekenbanken und Bausparkassen profitierten am meisten vom Boom der Baukredite.