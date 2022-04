Immobilien-Studie So wie viel teurer sind Immobilienkredite in den 16 Landeshauptstädten

Jeder zweite Deutsche wohnt in einer eigenen Immobilie. Die andere Hälfte wohnt zur Miete. Die Wohneigentumsquote in Deutschland ist damit die zweitniedrigste in Europa. Ob sich daran etwas ändert, ist fraglich. Denn die aktuelle Entwicklung bei Immobilienpreisen und Bauzinsen erschwert vielen Deutschen den Hauskauf. Eine exklusive Auswertung der Immobilienplattform Scoperty zeigt, wie stark sich die Kreditkosten binnen eines Jahres verteuert haben.