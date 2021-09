Immobilien: Tausende Berliner Wohnungen wechseln schwedischen Besitzer

Mitten in der Debatte um eine Enteignung von Wohnkonzernen in Berlin reicht das schwedische Immobilienunternehmen Akelius gut 14.000 Hauptstadt-Wohnungen an den ebenfalls schwedischen Rivalen Heimstaden weiter. Der Berliner Bestand macht fast die Hälfte eines Portfolios von rund 28.800 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Dänemark aus, für das Heimstaden nach eigenen Angaben umgerechnet 9,1 Milliarden Euro (92,5 Milliarden Kronen) hinblättert.