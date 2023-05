Immobilien Tipps für Eigentümer: So retten Sie Ihre Anschlussfinanzierung

Denn auch der Immobilienwert wird nicht geändert, obwohl dieser seit Abschluss des Erstkredits in vielen Fällen gestiegen sein dürfte. Bei einem Bankwechsel bekommen Eigentümer in der Regel bessere Konditionen. Wenn die Immobilie bei der Anschlussfinanzierung von einer Bank neu bewertet wird und Eigentümer einen (großen) Teil des Darlehens abbezahlt haben, sinkt der Beleihungsauslauf, also das Verhältnis der Darlehenshöhe zum Beleihungswert der Immobilie. Für die Bank sinkt also das Risiko – und Verbraucher können bessere Zinskonditionen bekommen. Denn je niedriger die Beleihung, desto niedriger ist auch der Zinssatz.