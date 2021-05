Immobilien: Übernahmekommission gibt Immofinanz grünes Licht für S-Immo-Angebot

Die Übernahmekommission in Wien steht der Veröffentlichung des Kaufangebots der Immofinanz an die S Immo nicht mehr im Weg. Nachdem die Bieterin am 14. Mai ein abgeändertes Angebot vorgelegt habe, habe der Senat beschlossen, die Veröffentlichung nicht mehr länger zu untersagen, teilte die Behörde am Montag mit. Die Details zu dem Übernahmeangebot können von der Immofinanz nun zwischen dem 18. und 21. Mai bekannt gegeben werden.