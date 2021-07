Immobilien: US-Eigenheimgeschäft bricht im Juni überraschend ein

Notenbank-Chef Jerome Powell verwies jüngst darauf, dass die Häuserpreise im gesamten Land rasant stiegen. Doch zeichneten sich keine Gefahren wie zu Beginn der Finanzkrise ab, da das Geschäft nicht wie damals von einer riskanten Kreditvergabe befeuert werde. Dennoch will sich die Notenbank auf ihrer Zinssitzung in dieser Woche mit der Lage am Häusermarkt beschäftigen.