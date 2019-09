Immobilien: US-Wohnbaubeginne mit größtem Plus seit über zwölf Jahren

In den USA wurde im August wegen niedrigerer Hypothekenzinsen der Bau so vieler neuer Wohnungen begonnen wie seit über zwölf Jahren nicht mehr. Die Zahl erhöhte sich um 12,3 Prozent auf eine Jahresrate von 1,364 Millionen, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 1,250 Millionen gerechnet. Die Zahl der Baugenehmigungen legte gleichzeitig um 7,7 Prozent auf 1,419 Millionen zu – das höchste Niveau seit Mai 2007.