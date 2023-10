Immobilien: Vonovia-Chef Buch fordert deutliche Senkung der Baukosten

Die Zahl der Neubauten in Deutschland ist dramatisch eingebrochen, allein im August wurde nur der Bau von 19.300 Wohnungen genehmigt. Dem statistischen Bundesamt zufolge waren dies 31,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Vonovia und andere große Immobiliengesellschaften wie die LEG haben angesichts explodierender Zinsen und hoher Baukosten Neubauprojekte auf Eis gelegt. Vonovia arbeite noch die Projekte ab, die der Konzern in der Pipeline habe, sagte Buch. In zwei Jahren werde es dann aber einen Einbruch bei der Fertigstellung neuer Wohnungen geben.