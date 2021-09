Immobilien: Vonovia kommt Mehrheit an Deutsche Wohnen näher

Rund zwei Wochen vor dem Ende der ersten Annahmefrist des Übernahmeangebots für die Deutsche Wohnen nähert sich Vonovia einer Mehrheit an dem Berliner Wettbewerber. Die Gesamtzahl der Deutsche-Wohnen-Aktien, die dem Bochumer Branchenprimus angedient wurden oder auf die er Zugriff hat, habe am Freitagabend rund 48,45 Prozent der Stimmrechte des Berliner Wettbewerbers betragen, teilte Vonovia am Montag mit.