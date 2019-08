Immobilien : Vonovia plant vor Mietendeckel keine Mieterhöhungen in Berlin

Mit mehr als 110.000 Wohnungen in Berlin ist Deutsche Wohnen der größte private Vermieter in der Hauptstadt. Der Eigentümerverband Haus & Grund hält den Mietendeckel für verfassungs- und menschenrechtswidrig. Verbandspräsident Kai Warnecke kündigte an, gegen das Gesetz vor Gericht zu ziehen. Den Beschluss bezeichnete Warnecke als Fehler, der „auf keinen Fall weitere Nachahmer finden“ dürfe. Auch Verfassungsrechtler aus der Justiz- und Innenverwaltung Berlins melden Bedenken an, dass der Mietendeckel gegen das Grundgesetz verstoßen könnte.