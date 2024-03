Immobilien: Wer bauen will, muss bescheidener werden

Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch in Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen zu bringen, ist jedoch nicht immer einfach. Die Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland liegt beispielsweise bei 48 Quadratmetern. Das liegt einerseits an der wachsenden Zahl an Single-Haushalten, aber auch daran, dass wir zu großzügig gebaut haben. Das könnte sich nun drastisch ändern: Das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung sieht eine Verkleinerung der Pro-Kopf-Wohnfläche erst ab unter 35 Quadratmetern als ökologisch ausreichend an.