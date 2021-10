Immobilien: Wie sich die Adler-Krise auf die Bondkurse anderer Immobilienfirmen auswirkt

„Niemand will was mit deutschen Immobilien zu tun haben, die Zweifel an der Branche sind real“, sagt Benoit Soler, Senior Portfolio Manager bei Keren Finance in Paris. „Man könnte sich auch fragen, warum einige Mitbewerber so schnell mit Geboten für Adlers-Assets sind, anstatt auf einen Notverkauf zu warten? Weil sie so ihre eigenen Bewertungen absichern.“