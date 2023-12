Immobilien Wohnen wird 2024 zum Armutsrisiko

Nicht nur die Angebotsmieten bei Neu- und Wiedervermietung sind 2023 zum Beispiel in Berlin mit 27 Prozent zweistellig gestiegen, sondern auch die Mietspiegel – also Bestandsmieten, zuletzt in München um historische 21 Prozent. Vom Mietenanstieg sind neben den Metropolen besonders auch die Angebotsmieten in ländlichen Wohnungsmärkten wie im Saarland (plus 7,9 Prozent), in Brandenburg (plus 9,1 Prozent) und in Mecklenburg-Vorpommern (plus 10,3 Prozent) betroffen.



Ein Ende der Mietpreisspirale ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil: Ein löchriges Mietrecht und hohe Kosten für Heizung und Energie lassen die Wohnkosten von immer mehr Mieterinnen und Mietern dramatisch ansteigen. Bereits heute ist jeder dritte Mieterhaushalt und damit über sieben Millionen Haushalte in Deutschland durch seine Wohnkosten überlastet. 3,1 Millionen Haushalte geben für ihre Kaltmiete inklusive Heizkosten sogar mehr als 40 Prozent ihres Einkommens aus. Für immer mehr Menschen wird Wohnen 2024 zum Armutsrisiko werden.