Immobilien Wohnungsmieten in Metropolen sind kaum noch gestiegen

In Stuttgart habe es sogar einen leichten Rückgang der mittleren Angebotsmieten gegeben, teilt JLL mit. In der schwäbischen Großstadt sind auch die Mietforderungen auf dem Top-Niveau am stärksten gesunken, und zwar um 11,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch in München, Frankfurt und Düsseldorf fielen die Spitzenmieten, während der Luxus-Markt in Berlin (plus 15 Prozent) und Leipzig (plus 7,9 Prozent) immer noch Steigerungen zuließ.