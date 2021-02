Immobilien Wohnungsneubau legt weiter zu – Bedarf ist aber noch nicht gedeckt

Der Wohnungsbau in Deutschland boomt auch in der Coronakrise und könnte nach Einschätzung der KfW erstmals seit 20 Jahren wieder die Marke von 300 000 neuen Wohnungen knacken. Das reicht allerdings nicht, um den Bedarf zu decken. „Vor allem in den wachsenden Metropolregionen bleibt Wohnraum knapp und teuer“, sagte Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der staatlichen Förderbank KfW am Dienstag laut Mitteilung.