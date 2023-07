Immobilienaktien „Nun bieten sich den Investoren wieder Alternativen“

Die SBB besitzt vor allem Gebäude, die an staatliche Institutionen vermietet sind. Die Qualität des Portfolios ist eigentlich sehr gut. Aber auf den Häusern lasten hohe Schulden.

So lange die Zinsen niedrig waren, haben viele Anleger nur auf die Qualität des Immobilienportfolios einer Gesellschaft geschaut und die Qualität ist in diesem Fall sehr gut. Aber das hilft ja nicht viel, wenn dem Unternehmen die Liquidität ausgeht. Ein wesentlicher Teil der Schulden der SBB wird in den kommenden zwei Jahren fällig. Das führt dazu, dass die Fremdkapitalkosten schnell steigen. Wir rechnen damit, dass die Gesellschaft schon in diesem Jahr mehr als die Hälfte ihrer Netto-Mieteinnahmen für Zinsen ausgeben muss. So wie das Unternehmen aktuell aufgestellt ist, ist es nicht überlebensfähig.