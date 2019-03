Immobilienanbieter: Deutsche Wohnen kauft für fast 700 Mio Euro im Westen zu

FrankfurtDie Deutsche Wohnen kauft an Rhein, Main und Ruhr für fast 700 Millionen Euro zu. Die rund 2850 Wohnungen und 100 Gewerbeeinheiten in Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Umgebung gehörten bisher dem schwedischen Wohnungs-Spezialisten Akelius, wie die Deutsche Wohnen am Montag mitteilte.