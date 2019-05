Solche großen Unterschiede bei Nachbarstädten sind natürlich selten, da viele Immobilienkäufer bei hohem Preisniveau in den Großstädten auf das Umland ausweichen und dort ebenfalls für hohe Immobilienpreise sorgen. Münster und Osnabrück sind noch so ein Beispiel, bei dem sich für einige das Pendeln über die A1 allerdings lohnen könnte. Während in der teuren Uni-Stadt Münster gerade mal ein Drittel der Immobilien zum Durchschnittspreis zu bekommen sind – und darunter sind praktisch keine Häuser, sondern etwas mehr als die Hälfte aller angebotenen Eigentumswohnungen – kommen in Osnabrück schon mehr als die Hälfte der angebotenen Immobilien in Frage. Bei jedem vierten angebotenen Haus würde das Budget von 265.000 Euro genügen. Und in Osnabrück sind für dieses Geld auch mehrheitlich vier Zimmer drin, in Münster ist bei drei Zimmern meist Schluss.