Immobilienbewertung Blackbox Immobilienwert? Wie Gutachter wirklich rechnen

Das Sachwertverfahren, bei dem der Gutachter normierte Baukosten schrittweise an das individuelle Objekt anpasst, eignet sich für Einfamilienhäuser wie das in Wolfsburg (siehe Tabelle unten). In der Beispielrechnung wurde das Verfahren zur Vereinfachung auf fünf Schritte reduziert. In der Praxis fließen noch weitere Eigenschaften der Immobilie in die Kalkulation ein, etwa Baumängel oder Außenanlagen wie eine Garage. Beim Sachwertverfahren wird der Wert des Hauses an den jeweiligen Immobilienmarkt angepasst. Die dafür nötigen Informationen liefert der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses.