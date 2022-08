Immobilienbewertung Blackbox Immobilienwert? Wie Gutachter wirklich rechnen

Die Übersichten der Gutachter geben Werte für Immobilienkategorien an, die für den jeweiligen Markt typisch sind. Im Bericht des Düsseldorfer Gutachterausschusses beispielsweise liegt die Spanne für Einfamilienhäuser in mittlerer Lage zwischen 5600 und 8300 Euro je Quadratmeter. Standardimmobilien werden in der Regel mit dem Mittelwert geschätzt. Mit Zu- und Abschlägen lassen sich individuelle Merkmale der Immobilie, die vom Standard abweichen, berücksichtigen.

Der so ermittelte Verkehrswert liegt häufig unter dem aktuellen Marktwert.